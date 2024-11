Città

SARONNO – Origgio, polizia locale a scuola di notte: tesa la trappola e preso il ladro.

Urla e minacce a carico del personale del pronto soccorso con una tale violenza e veemenza da rendere impossibile per medici e infermieri portare avanti l’attività di cura dei pazienti tanto che è stato necessario l’intervento della polizia locale accorsa per due volte in piazzale Borella.

Alcuni automobilisti hanno chiamato per un’auto in mezzo alla strada ma quando sono arrivati ai vigili del fuoco e l’ambulanza della Croce Rossa non hanno trovato nessuno. Nessuno il conducente. Sono l’auto appoggiata sul fianco in mezzo alla carreggiata.

Le fiamme hanno illuminato la serata di Tradate creando preoccupazione e allarme in tutto il paese. Il riferimento va all’incendio scoppiato ieri sera, sabato 16 novembre in via 25 aprile a pochi passi dal Municipio.

Furti e spaccio: Misinto, Cogliate e Lazzate scrivono al Prefetto di Monza per chiedere interventi.

