LOMAZZO – Una delle tre ville confiscate alla criminalità organizzata verrà ristrutturata e data dal comune ad una associazione cittadina che si occupa di servizi sociali, in particolare nella lotta contro l’isolamento sociale: si tratta di iniziative dedicate alla socializzazione, ludico-ricreative, ma anche assistenza e accompagnamento alle persone e servizi a domicilio.

Con la variazione di bilancio approvata in uno dei precedenti consigli comunali, l’amministrazione è riuscita ad individuare i fondi per dare il via ai lavori. L’opera complessiva avrà un consto di 78mila euro circa, di cui 29mila saranno coperti da un finanziamento di Regione Lombardia, che la precedente amministrazione si è aggiudicata con un bando.

Al momento, il progetto è nella fase di stesura, a cui seguirà la gara per l’affidamento dei lavori. Al termine dei lavori, l’associazione potrà insediarsi nella sua nuova sede: al profilo che la precedente amministrazione ha individuato, corrisponde anche Auser, che ha comunicato al comune la propria manifestazione di interesse.

