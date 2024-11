Politica

ROMA – “Nella manovra sono del tutto assenti risorse sia per i problemi strutturali dell’agricoltura e della pesca, che per le tante emergenze che le aziende agricole devono affrontare, dalla peste suina africana ai danni dei cambiamenti climatici”. Lo si legge in una nota di Italia Viva.

“Uno dei problemi principali del comparto è il ricambio generazionale. Bisogna assicurare un futuro alla nostra agricoltura. Italia Viva ha per questo presentato una serie di emendamenti a favore dei giovani agricoltori, come misure che hanno dimostrato di funzionare come il ripristino dell’esonero contributivo voluto dall’allora governo Renzi. Altrettante risorse sono indispensabili per fronteggiare le varie emergenze in corso che rischiano di esplodere come la peste suina africana, la lingua blu o la Xylella. Su questi temi c’è bisogno di un cambio di marcia e di strategia. Altrimenti il Made in Italy, invece che nel piatto, ci ritroveremo solo a raccontarlo”.

