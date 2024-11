Città

SARONNO – MILANO – Un guasto agli impianti della stazione di Milano Bovisa, verificatosi oggi lunedì 18 novembre intorno alle 15.30, ha causato gravi disagi alla circolazione ferroviaria. L’incidente ha reso indisponibili sette degli otto binari della stazione, provocando ritardi significativi, cancellazioni e variazioni di percorso per i treni in transito.

Le cause del guasto sono ancora in fase di accertamento, ma l’intervento dei tecnici di Ferrovienord è stato tempestivo. L’operazione di ripristino si è conclusa intorno alle 16.50, consentendo la graduale ripresa della circolazione ferroviaria. Tuttavia, le ripercussioni sul traffico ferroviario sono state pesanti, con molteplici disagi per i pendolari e i viaggiatori.

Per monitorare l’andamento dei treni in tempo reale, è possibile consultare l’app o il sito ufficiale nella sezione dedicata “Real time | Linee e orari – ricerca treno“, dove sono disponibili tutte le informazioni aggiornate per i pendolari e i viaggiatori occasionali.

