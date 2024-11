Cronaca

VARESE – Un messaggio minatorio con contenuti terroristici, scritto in arabo circolava tra gli studenti dell’Università degli Studi dell’Insubria. Si sono subito mobilitate le forze dell’ordine che hanno scoperto come si trattasse di uno scherzo. L’epilogo però non sarà indolore per gli studenti coinvolti. Gli agenti della polizia di stato di Varese hanno individuato e denunciato tre giovani, due iscritti all’ateneo varesino e uno ad un’altra università, per il reato di procurato allarme.

Tutto è partito giovedì 14 novembre con la segnalazione partita dal responsabile dell’Ufficio Relazioni Esterne dell’Università, che ha riferito alla Digos di Varese della pubblicazione del messaggio su una chat WhatsApp dedicata agli studenti del primo anno di informatica. Nel testo si annunciava l’intenzione di compiere un attentato terroristico in un’aula dell’ateneo, motivato dall’asserita “indifferenza della comunità universitaria nei confronti del genocidio in Palestina, perpetrato dagli israeliani”.

Le indagini condotte con tempestività dalla Digos hanno portato all’identificazione dei responsabili: un ventenne e un diciannovenne residenti in provincia di Como e un diciannovenne residente in provincia di Varese. Dai successivi accertamenti è emerso che si trattava di uno scherzo di cattivo gusto. I tre giovani sono stati denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di procurato allarme.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti