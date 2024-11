Cronaca

SARONNO / LOMAZZO / VEDANO OLONA – Intervento dell’ambulanza della Croce viola ieri alla stazione ferroviaria di “Saronno centro” in piazza Cadorna dove era stata segnalata la presenza di una persona che stava male: è stato soccorso un uomo di 58 anni alle prese con uno stato di intossicazione etilica. E’ stato trasportato in ospedale, in città, e le sue condizioni non sono comunque apparse gravi.

Tamponamento fra due auto ieri all’1.15 di notte in via Brianza a Lomazzo: sul posto una ambulanza della Croce rossa di Lomazzo ma non ci sono stati feriti gravi.

A Vedano Olona ieri alle 15.20 in via Venegono un’auto è uscita di strada, è stato soccorso un automobilista di 65 anni per il quale non si è comunque reso necessario il trasporto in ospedale; sul posto anche carabinieri e vigili del fuoco.

(foto archivio)

18112024