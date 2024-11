Dopo una lunga attesa, Dogwifhat è finalmente stato quotato su Coinbase.

A seguito della quotazione di mercoledì scorso, il prezzo è schizzato del 40%, avvicinandosi rapidamente al suo massimo storico (ATH). Ma è davvero un buon momento per comprare?

I trader più scaltri hanno subito approfittato della notizia, consapevoli che una quotazione su Coinbase rappresenta un’enorme opportunità, soprattutto per una meme coin.

Le piattaforme centralizzate, come Coinbase, sono infatti le preferite dai nuovi utenti, che spesso non utilizzano wallet di custodia personale. Ciò significa che possono acquistare solo i token disponibili sull’exchange.

E Coinbase conta ben 105 milioni di utenti. Questo offre a Dogwifhat un bacino enorme di potenziali investitori.

Inoltre, la semplicità e l’aspetto ludico delle meme coin le rendono particolarmente attraenti per i principianti e gli investitori esperti.

Gli analisti ritengono che l’effetto “Coinbase” potrebbe essere decisivo per WIF.

Basti pensare a Shiba Inu, che ha registrato un’impennata del 1.800% in soli 42 giorni dopo la quotazione su Coinbase nel 2021, come riportato da Sito su X.

Now that $WIF is listed on Coinbase, let’s look at what happened last time $SHIB was listed. $SHIB‘s market cap was around 2.8B before listing and rallied 1800% until it topped 42 days later. $WIF‘s market cap was in a similar spot today, roughly around $3. A move like $SHIB… pic.twitter.com/vg7AByzoRU

— Sito (@hatmachine) November 13, 2024