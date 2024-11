Cronaca

SARONNO – Stava accompagnando la propria bimba all’asilo quando ha sentito urlare in mezzo a corso Italia. “Stai attenta! La stanno derubando”. Istintivamente si è girata trovandosi faccia a faccia con il borseggiatore che le aveva appena sfilato il telefonino dalla tasca del cappotto. Vistosi scoperto il ladro si è dato alla fuga e, per evitare di essere inseguito, ha lasciato cadere a terra il telefonino. Così la mamma saronnese ha potuto rientrarne in possesso.

E’ il borseggio messo a segno stamattina, lunedì 18 novembre, in pieno centro, in corso Italia poco prima delle 8. Per la mamma solo un grande spavento grazie alla prontezza di riflessi della passante che non solo si è accorta del furto in corso ma urlando è riuscita a bloccare il ladro allertando la vittima. Mamma e bimba un po’ spaventate ma illese e ancora in possesso del telefono hanno poi ripreso la propria giornata. La decisione di rendere noto l’accaduto è stata dettata dalla volontà di ringraziare la passante ma anche di mettere in guardia altri saronnesi sulla presenza del borseggiatore mano lesta.

