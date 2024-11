Città

SARONNO – MILANO – Si annuncia un rientro complicato per migliaia di pendolari visto i ritardi e disagi che si registrano sulle linee ferroviarie Trenord a causa di un guasto tecnico. Si tratta di un problema che ha richiesto un intervento di ripristino da parte dei gestori della rete ferroviaria.

Secondo le informazioni disponibili, i viaggiatori devono fare i conti con ritardi medi di 30 minuti. Non si escludono inoltre variazioni di percorso e cancellazioni di alcune corse, rendendo necessario un aggiornamento costante per chi si sposta in treno. Al momento in cui scriviamo le 16,30 ad essere interessate dai problemi sono diverse linee che hanno snodo a Saronno ossia la Milano-Varese, il Passante, Milano-Malpensa, Saronno-Milano Cadorna e Milano-Como.

Per monitorare l’andamento dei treni in tempo reale, è possibile consultare l’app o il sito ufficiale nella sezione dedicata “Real time | Linee e orari – ricerca treno“, dove sono disponibili tutte le informazioni aggiornate per i pendolari e i viaggiatori occasionali.

(foto archivio)

