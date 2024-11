SARONNO – Una settimana di cantieri “volanti” in diversi punti della città. E’ quella che aspetta residenti e automobilisti di passaggio a Saronno. A spiegare gli interventi l’Amministrazione comunale con un post sulla pagina Facebook. In sostanza da lunedì 18 novembre e fino al 2 dicembre, dalle 7 alle 18, la ditta incaricata da Fibercop effettuerà ripristini stradali post intervento per la posa della fibra.