SARONNO – La notizia si rincorre da alcuni giorni sulla stampa ma del resto l’ufficialità arrivata anche dalle pubblicazioni di matrimonio all’albo pretorio del Comune di Saronno. Lo scorso 15 novembre è stato pubblicato online l’atto di pubblicazione di matrimonio tra Lara Comi classe 1983 nota esponente di Forza Italia ex europarlamentare e Marco Bonometti classe 1954 già presidente di Confindustria Brescia.

Come ricordato dal Giornale di Brescia il primo a rilanciare la notizia visto che la pubblicazione sull’albo pretorio del comune di Rezzato dove vive l’imprenditore è arrivata lo scorso 13 novembre. Bonometti guida il gruppo Omr Officine Meccaniche Rezzatesi specializzato nella componentistica per automobili. E’ stato presidente di Confindustria Lombardia per il quadriennio 2017-2021.

Si tratta del primo matrimonio per entrambi: la cerimonia si terrà con rito civile a Desenzano del Garda.

