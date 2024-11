Città

SARONNO – E’ intervenuta l’ambulanza e l’automedica per prestare le prime cure al motociclista che sabato pomeriggio intorno alle 16 è stato vittima di un incidente stradale. A chiarire dinamica e responsabilità saranno le indagini della polizia locale intervenuta subito dopo l’incidente su allerta di alcuni passanti. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze dei conducenti un 59enne saronnese e un ventenne gerenzanesi ed effettuato i rilievi sulle posizioni dei due mezzi una Toyota Yaris e una moto Bmw.

L’incidente è avvenuto in via Frua all’altezza dell’istituto Sant’Agnese a pochissima distanza dal punto in cui, un paio di settimane fa, era stato investito un nonno amico.

