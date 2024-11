Calcio

SARONNO – Il weekend sportivo appena trascorso ha riservato tante emozioni. Nel calcio in Eccellenza segnando il suo 200esimo gol in carriera il centravanti del Fbc Saronno, Giacomo Mammetti, ha fissato sul 1-0 il risultato con il quale i biancocelesti di mister Fiorenzo Roncari hanno battuto il Base 96 Seveso dell’allenatore Paolo Crucitti. Un successo, quello dei saronnesi, che consente agli amaretti di restare in scia delle migliori.

Nel basket, serie B Nazionale, una partita a lungo giocata testa a testa si è conclusa con una delusione per l’Az Robur Saronno del coach Stefano Gambaro, che ha perso a Piacenza e resta sola in fondo alla classifica, prossimo appuntamento venerdì in casa contro un’altra avversaria abbordabile, Fiorenzuola.

