Calcio

SARONNO – L’intesa domenica calcistica non ha mancato di riservare soddisfazioni per diverse formazioni locali. Vola la Varesina in serie D, tornata al comando.

In Eccellenza il netto successo della Caronnese in casa contro il Meda; non meno importante per la classifica quello del Fbc Saronno contro il Base 96 Seveso mentre l’Ardor Lazzate non è andata oltre il pari con la Sestese.

In Promozione non perde un colpo la capolista Baranzatese, sconfitta interna per l’Universal Solaro contro il Morazzone in uno scontro al vertice; passo falso per Ceriano.

In Prima categoria sesta sconfitta consecutiva per la Gerenzanese, la Sc United invece continua a vincere.

In Seconda categoria vittoria del posticipo serale da parte del Dal Pozzo sulla Celtica, pareggio per Amor sportiva, inizia a guardare verso l’alto ance la Cogliatese. Pro Juventute a valanga.

In Terza categoria Misinto corsaro col Real San Fermo.

Serie D

Eccellenza

Promozione

Prima categoria

Seconda categoria

Terza categoria

(foto Letizia Elli: Giacomo Mammetti, protagonista con il Fbc Saronno)

18112024