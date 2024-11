ilSaronnese

UBOLDO – Lo scorso giovedì 14 novembre si è tenuta l’assemblea dei soci della scuola dell’infanzia Colombo Morandi di Uboldo. A farlo sapere è la stessa società, con un post sui social.

“E’ stata una giornata molto importante per la nostra scuola. Alla presenza del notaio, del revisore dei conti e del nostro consiglio di amministrazione, l’assemblea dei soci ha approvato le modifiche allo statuto, necessarie per adeguarlo alla normativa del terzo settore. Con questo storico passaggio, nei prossimi giorni la nostra associazione potrà iscriversi al registro unico nazionale del terzo settore (“Runts”). Essere a tutti gli effetti un “Ets” è fondamentale per poter richiedere la devoluzione del “5 per mille”, per poter accedere a bandi e finanziamenti pubblici ed in generale per relazionarsi e poter essere soggetto idoneo alla co-programmazione e co-progettazione con la pubblica amministrazione.”

“Un ringraziamento sentito va ai nostri soci, che partecipando numerosi all’assemblea hanno dato ancora una volta testimonianza di quanto forte siano l’attaccamento e l’affetto di Uboldo per la nostra ultracentenaria istituzione, che a breve aggiungerà la sigla “Ets” al proprio nome, e continuerà in questa nuova veste nella sua missione di educazione, formazione e sostegno alla crescita di tanti nostri bambini e bambine e delle loro famiglie. Evviva sempre il nostro asilo”, conclusione.

