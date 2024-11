iltra2

VEDANO OLONA – Il Comune di Vedano Olona informa i cittadini che, a partire da oggi, lunedì 18 novembre, verranno avviati i lavori di rifacimento della rete acquedottistica lungo via Primo Maggio. L’intervento, realizzato da Alfa Srl (che si occupa della rete idrica in provincia) grazie al finanziamento del Pnrr, comporterà una modifica della circolazione stradale nella zona interessata.

I lavori si svolgeranno dalle 9 alle 17 e avranno una durata stimata di circa tre mesi. Durante questo periodo, saranno possibili disagi alla viabilità. Si segnala inoltre un fermo straordinario programmato per il giorno 8 dicembre, data in cui il cantiere non sarà operativo.

Per ulteriori informazioni, è possibile consultare il comunicato stampa ufficiale pubblicato da Alfa Srl o contattare il Comune. Si tratta di una iniziativa che testimonia l’impegno della città verso l’aggiornamento delle infrastrutture, con uno sguardo rivolto alla sostenibilità e all’efficienza.

