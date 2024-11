Cronaca

SARONNO – Grande amarezza, costi inattesi e diversi problemi pratici. E’ il bilancio del tentato furto messo in atto ai danni del capannone che ospita il magazzino della Saronno Point, l’associazione di volontariato attiva in città e nel comprensorio particolarmente a sostegno dell’ospedale e nel dettaglio del reparto di oncologia.

Il tentativo di furto è stato messo a segno nella notte tra domenica e lunedì alla periferia tra Saronno e Origgio: “Questa notte – ha raccontato il sodalizio sulla propria pagina Facebook – c’è stato un tentativo di furto nel capannone dove ricoveriamo tutto ciò che serve all’associazione per le sue attività”.

Il danno è stato importante ma soprattutto il magazzino è stato reso inaccessibile: i ladri hanno usato un tombino per cercare di fondare la serratura ma l’hanno danneggiata al punto che non sono riusciti ad entrare ne i malviventi ne i responsabili dell’associazione: “I danni sono importanti e questo ci amareggia moltissimo. Ormai siamo e viviamo nel terrore , una situazione ormai incontrollabile visto l’esponenziale aumento della delinquenza. Oggi siamo stati veramente danneggiati per la preparazione del mercatino di Natale e la nostra delusione è fortissima”.

