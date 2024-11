Groane

CESANO MADERNO – Ritorna l’appuntamento con la festa dell’Albero, organizzata dal Comune di Cesano Maderno in occasione della Giornata Nazionale degli Alberi. Quest’anno la data da segnare sul calendario è quella di sabato 23 novembre nell’area compresa tra i nuovi condomini di via Friuli e il collegamento alla vasca di laminazione del Comasinella, dove è stato realizzato un passaggio pedonale e ciclabile che corre lungo il lato Ovest del terreno e che collega la via Friuli alla via Mazzucchelli.

L’area, di forma allungata con uno spazio allargato verso Sud, è di circa 3.000 mq. Saranno piantate circa 150 tra alberi e arbusti a “pronto effetto” e piante forestali con l’ausilio di tutti i cittadini che parteciperanno all’evento, divenuto ormai un appuntamento fisso, che ogni anno interessa le aree pubbliche della città con nuovi innesti, privilegiando particolarmente le specie autoctone (Querce, Tigli, Aceri), meglio inserite nel contesto territoriale e inclini all’ecosistema ambientale cittadino. All’iniziativa parteciperà l’associazione “Noi per Cesano” da sempre attenta ai temi ambientali.

Il progetto – Saranno disposti in filare, con un “sesto d’impianto” di 6 m lungo la pista ciclopedonale, alberi di Acer platanoides e Acer platanoides “Crimson King” alternati, a rimarcare il tratto ondulato del percorso e al contempo creare ombra sul passaggio. Oltre al filare, saranno messi a dimora in gruppi omogenei, ad una distanza ben definita e precisa, alberi per la maggior parte autoctoni. Lo scopo è quello di rendere piacevole la passeggiata e definire una zona cuscinetto tra la confinante area abitata e la parte più naturale della vasca di laminazione. Le piante scelte per il filare avranno un’impalcatura alta per non interferire con l’illuminazione pubblica lungo la pista ciclopedonale.

All’interno del progetto è stata pensata un’area di circa 500 mq da destinare alla forestazione, sfruttando lo slargo caratterizzato da una superficie leggermente declive nella porzione a Sud. L’area si presta ad unire le due anime della zona, in un progetto che evidenzi la sua duplice natura, a metà tra giardino urbano e area naturale. Infine, nello spazio pianeggiante a disposizione, vi sarà il settore dedicato alle piante arbustive per completare il lato Ovest. Città verde e sostenibile – “La Festa dell’Albero – spiega il sindaco di Cesano Maderno Gianpiero Bocca – vuole essere un momento che coniuga la sensibilizzazione dei cittadini verso l’importanza del verde ad aspetti progettuali dedicati alle aree verdi del territorio, con specifiche piantumazioni per rafforzare il ruolo di primo piano degli alberi nel contrasto all’inquinamento atmosferico e alla crisi climatica. Nel contesto attuale diviene sempre più importante creare nuovi spazi

verdi, affinché la sostenibilità ambientale resti al centro delle politiche di sviluppo, e la nostra Amministrazione prosegue il suo impegno in questa direzione”.

“Ci siamo prefissati l’obiettivo di piantare in città mille nuovi alberi nell’arco del nostro mandato – dichiara l’assessore all’Ambiente Manuel Tarraso -. Sono diverse le attività messe in campo sino ad oggi per raggiungere questo obiettivo: le feste dell’;albero degli scorsi anni, le piantumazioni nei giardini delle scuole cittadine, la messa a dimora di alberi nel parco delle Noci, le piantumazioni nei filari delle vie cittadine che presentano fallanze. Con queste iniziative ci si avvicina al traguardo dei 1.000 alberi e si prosegue nella direzione di creare una città sostenibile che incida positivamente sulla qualità della vita dei residenti, una città migliore anche sotto gli aspetti paesaggistici e naturalistici del territorio”.