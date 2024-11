news

Le meme coin sono diventate un fenomeno globale grazie alla loro capacità di combinare divertimento, marketing virale e opportunità di investimento. Nonostante abbiano spesso iniziato come progetti più leggeri, stanno guadagnando legittimità grazie all’introduzione di utilità reali e modelli economici più solidi.

Il periodo del mese di novembre è sempre stato, per gli investitori, uno dei migliori per scoprire progetti alternativi oltre criptovalute consolidate. Si tratta infatti di un momento pre-festività, perfetto per investimenti con potenziali ritorni a breve e a lungo termine. E ciò è confermato anche dai rendimenti delle meme coin che al momento raccolgono finanziamenti, come Flockerz.

Visita la presale di Flockerz

Il progetto ha ottenuto già 2,2 milioni di dollari e continua la sua scalata prima del lancio di FLOCK sugli exchange. Si tratta di un momento cruciale per il team di sviluppo, che ha deciso di lanciare questo innovativo Vote-to-Earn, conquistando i trader.

The Flock has a big reason to celebrate today! 2 million and counting! Let’s keep this flock growing strong, nothing can stop us now! 🐦🐦🔥 pic.twitter.com/4DKl7rgBid — Flockerz (@FlockerzToken) November 16, 2024

Flocktopia è la DAO

Il cuore del progetto è rappresentato da Flocktopia, una Decentralized Autonomous Organization (DAO) che permette agli investitori di prendere parte alle decisioni cruciali attraverso il sistema Vote-to-Earn. Questo meccanismo consente agli utenti non solo di esprimere la propria opinione sul futuro del progetto, ma anche di guadagnare ricompense in token per la loro partecipazione. Si tratta di un concetto relativamente nuovo nel settore, che rende Flockerz particolarmente attraente.

Il progetto si distingue anche per il suo storytelling accattivante. Al centro della narrativa troviamo Re Birb, un leader che decide di rinunciare al potere assoluto per coinvolgere la sua comunità nel processo decisionale. Questo approccio è enfatizzato da illustrazioni di alta qualità e da una presenza dinamica sui social media. Basta seguire la pagina ufficiale su X o il canale Telegram per scoprire la partecipazione da parte degli utenti. L’idea è senz’altro affascinante e offre anche uno sguardo sulla dicotomia tra finanza centralizzata e decentralizzata.

Flockerz non si limita però al Vote-to-Earn: offre anche una delle più competitive opportunità di staking attualmente disponibili nel settore. Gli investitori possono bloccare i propri token FLOCK per ottenere un rendimento annuo stimato del 936%, un tasso particolarmente interessante per coloro che entrano nelle prime fasi del progetto. Questo sistema non solo garantisce ricompense aggiuntive, ma contribuisce anche alla stabilità del mercato, riducendo la pressione di vendita dei token. Non c’è molto tempo da perdere, però, perché più il pool di staking aumenta, con FLOCK bloccati dagli acquirenti, più l’APY scende vertiginosamente. Entrare in questa fase significa ottenere i migliori ritorni sul lungo periodo.

Come partecipare ora alla presale

Più tempo si attende e più il costo del token sale. Un meccanismo di prevendita che permette ai primi investitori di avere i vantaggi migliori al lancio del token sugli exchange. Quindi, per essere tra questi e investire in FLOCK, è necessario agire adesso. Il prezzo è infatti molto basso, pari a 0,006053$ ed è possibile acquistarne con carta di credito o criptovalute previo collegamento di un wallet compatibile.

Tra quelli che è possibile utilizzare spiccano Wallet Connect, Best Wallet, MetaMask e CoinBase Wallet. Al netto di quale scegliate di sfruttare, potrete poi subito acquistare FLOCK e bloccarli in staking oppure attendere la fine della presale per vederli allocati sul wallet indicato.

Con audit realizzati da Coinsult e SolidProof, il progetto è senza dubbio appetibile grazie a una forte sicurezza che permette di investire in maniera consapevole e senza rischi. Vale comunque la pena ricordare che il momento della verità, ovvero la quotazione sugli exchange, potrebbe portare a incrementi 10x secondo le analisi degli esperti del settore. Una stima senz’altro conservativa ma che garantisce comunque apprezzamenti importanti per tutti gli investitori.

Visita la presale di Flockerz