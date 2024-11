Cronaca

UBOLDO – Minacce per avere commesse per l’azienda di trasporti intestata alla moglie: nell’ambito di una operazione coordinata dalla Dda (la Direzione distrettuale antimafia), carabinieri e guardia di finanza hanno arrestato un 47enne residente a Uboldo ed originario di Seminara (Reggio Calabria), chiamato a rispondere di estorsione etentata estorsione, con aggravante il metodo mafioso. Secondo gli investigatori, a partire dal 2016 per otteneree da una società della zona – che si occupa di imbollaggi – l’assegnazione delle commesse di trasporto delle merci, consentendo alla ditta di trasporti della moglie di fatturare più di 8 milioni di euro.

Tutto era nato della denuncia presentata da un imprenditore de Varesotto e subite da parte dell’uboldese, un suo concorrente.

(foto archivio: pattuglie dei carabinieri in servizio sul territorio)

19112024