SARONNO – Il planetario mobile in piazza Indipendenza, il video mapping in piazza Libertà, il trenino e gli spettacoli per i bimbi nei quartieri, ma anche concerti (addirittura tre il 21 dicembre) e tante proposte itineranti, da quelle più tradizionali a quelle più innovative: sono questi i punti focali del Natale di Saronno.

La presentazione si è tenuta oggi, martedì 19 novembre, con il vicesindaco Laura Succi che ha illustrato il calendario degli eventi, dal 30 novembre al 6 gennaio, con gli attori coinvolti da Confcommercio Ascom Saronno, rappresentata dal presidente Andrea Busnelli, dal delegato Duc Andrea Preti e dal main sponsor del trenino Enrico Cantù. A completare il tavolo, Pietro Insinnamo, presidente di Saronno Servizi, che fornisce il supporto tecnico per diverse iniziative, a partire dalle luminarie, il sindaco Augusto Airoldi e l’assessore al Commercio Mimmo D’Amato.

“È stato un lavoro di squadra – ha esordito il vicesindaco Succi – abbiamo proposto un ricchissimo calendario che si arricchirà ancora di diversi appuntamenti, in cui sono inseriti anche i concerti e gli spettacoli del teatro Giuditta Pasta, che ha previsto spettacoli per bambini e quello di Capodanno.”

Ma veniamo alle novità: si parte con i sabati del commercio, “che abbiamo ideato – ha spiegato il vicesindaco – quando abbiamo rinunciato alle aperture serali del giovedì” che vedranno la banda esibirsi per il centro e la presenza di spettacoli itineranti, dagli zampognari ai personaggi luminosi. “È l’evoluzione e la riproposizione di alcuni momenti che abbiamo proposto l’anno scorso e che sono stati apprezzatissimi dai saronnesi – ha proseguito Succi – un modo per accompagnare chi fa shopping per i regali”. Preti ha poi tenuto a sottolineare la collaborazione con la banda cittadina “l’associazione più antica di Saronno”.

Tra le proposte, il planetario mobile in piazza Indipendenza con una storia di 30 minuti che si ripeterà per tutto il pomeriggio del primo dicembre; il videomapping “un entusiasmante show realizzato ad hoc per la facciata della Prepositurale, che sarà proposto nel pomeriggio del 14 e 15 dicembre”. Momento clou domenica 8 dicembre con un concerto swing, l’inaugurazione della rinnovata piazza Libertà e, soprattutto, l’accensione di tutte le luminarie.

Grande attesa per il trenino di Natale confermato grazie al contributo di Enrico Cantù Assicurazioni: “Per me è un dovere contribuire alle attività sul nostro territorio – ha spiegato Cantù stesso – ma in questo caso è anche un piacere perché regalare ai bimbi e alle famiglie un momento di serenità è davvero un’opportunità unica soprattutto in un periodo magico come quello del Natale”.

Confermati gli spettacoli per i bambini nei rioni che si terranno i sabati pomeriggio nei quartieri (Prealpi, in biblioteca e all’x2). Non è l’unico appuntamento al Matteotti, dove in piazza Amendola, debutterà come location natalizia, con lo spettacolo dell’associazione Anema e Core. Tanti anche i concerti “per gusti e in location diverse” che vedranno diverse collaborazioni rinnovarsi, come quella con il coro Hebel.

Il Natale Saronnese avrà un costo di 60 mila euro, sostenuto dal Comune “anche grazie alla tassa di soggiorno, come ricordato dall’assessore D’Amato a inizio conferenza” e di 56 mila euro dal Duc.

QUI LE LUMINARIE E LE INSTALLAZIONI

