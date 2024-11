Eventi

ORIGGIO – Mercoledì 20 novembre, nella sala “I Sindaci” di via Manzoni, alle 21, si terrà la conferenza dal titolo “Futuro sostenibile: quale?“, un evento che offrirà spunti di riflessione sulle fragilità degli ecosistemi urbani e sulla necessità di un approccio più consapevole alle sfide ambientali. A condurre il dibattito saranno Barbara Meggetto, presidente di Legambiente Lombardia, e Alessandra Agostini, consigliera delegata della provincia di Varese.

L’iniziativa, promossa da Origgio Democratica, è dedicata alla memoria di Domenico Ambrosini, storico esponente del movimento e figura di rilievo della politica locale, scomparso il 14 novembre 2020 a causa del covid. La morte di Ambrosini, avvenuta all’età di 64 anni, aveva lasciato un vuoto profondo nella comunità di Origgio. Consigliere comunale in carica al momento della sua scomparsa, Ambrosini si era dedicato per oltre trent’anni alla politica locale con impegno e passione. La sua attività spaziava dalla lotta per l’ambiente al lavoro instancabile nelle campagne elettorali, l’ultima delle quali lo aveva visto attivamente al fianco di Origgio Democratica. La sua morte aveva scosso profondamente la comunità di Origgio, che lo ricordava come una persona buona, generosa e sempre pronta a battersi per il bene collettivo.

Con questa conferenza, Origgio Democratica vuole rendere omaggio a un uomo che ha segnato la vita politica e sociale del paese. Guardare al futuro sostenibile significa onorare il lavoro e la visione di Domenico Ambrosini, che ha sempre creduto nella necessità di preservare l’ambiente e garantire un futuro migliore alle nuove generazioni.

Il dolore per la sua perdita resta vivo, ma questa iniziativa vuole trasformare il ricordo in un momento di riflessione e ispirazione per tutta la comunità.

(foto d’archivio)

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti