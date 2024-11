ilSaronnese

ORIGGIO – Un corposo bottino da una tonnellata di metalli e diverse attrezzature da nuove: il furto avvenuto ad Origgio nei giorni scorsi ha provocato diversi danni nella zona artigianale del paese.

Il colpo è stato messo a segno in un capannone di carpenteria metallica di via Della Tecnica: i ladri devono aver studiato con cura la zona e i tempi di lavoro, scegliendo poi un sabato per il furto, sicuri di poter avere tempo per agire indisturbati. Facendo ingresso dall’autostrada A9, hanno forzato la porta d’emergenza, per poi entrare e rubare, caricando su diversi furgoni, gli scarti di diversi metalli, dall’alluminio al rame, per un totale di una tonnellata.

La loro attenzione si è poi rivolta alla confinante industria idraulica, dove hanno messo a segno un altro colpo da migliaia di euro: nel mirino attrezzi come saldatori, trapani e flessibili.

Si tratta di una grave perdita per i due proprietari: nel primo caso, il titolare avrebbe dovuto consegnare il materiale ad una ditta, disposta a pagare per il recupero di questi materiali. Nel secondo caso, alla perdita dell’attrezzatura, il proprietario dovrà rimettere in sesto anche un muretto, abbattuto durante il colpo.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti