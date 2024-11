Città

SARONNO – Continuano le vaccinazioni al centro vaccinale della casa di comunità di Saronno di via Fiume. Qualche giorno fa sono state somministrate oltre 60 dosi in una mattinata un po’ speciale per due delle persone presenti. Già perchè una coppia di saronnesi si è vaccinata proprio nella giornata in cui ricorreva il loro 47esimo anniversario di matrimonio. Per loro gli auguri di tutto il personale emozionato da questa bella storia di condivisione.

Non a caso l’insolita giornata è stata raccontata sulla propria pagina social dal personale dell’Asst Valle Olona: “Oltre 60 persone questa mattina hanno scelto di vaccinarsi alla Casa di comunità di Saronno. E tra loro una coppia di coniugi che proprio oggi festeggiano insieme 47 anni di matrimonio! E poi una giovane coppia e famiglie! Generazioni diverse con la stessa voglia di proteggersi!”.

