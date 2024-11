Cronaca

SARONNO – “Il sindaco e i tecnici comunali hanno fatto un giro del quartiere sabato mattina possibile che nessuno di loro sia passato dalla piccola traversa di via Varese accanto all’ex McDonald’s? Possibile che nessuno abbia letto le nostre segnalazione per il degrado? Cosa serve per affrontare e risolvere il problema che qualcuno usi le bottiglie per un’aggressione? Che arrivino i topi?”.

Sono le amareggiate parole dei residenti della zona tra via Varese e via Primo maggio che ormai da mesi fanno i conti con il degrado intorno all’ex McDonald’s. E’ un problema che i cittadini hanno segnalato più volte al Comune e alla polizia locale. “E del resto non si può dire che non si sappia. E’ uno spettacolo inverecondo che ogni giorno vedono migliaia di persone: residenti, pendolari, utenti del supermercato ma anche studenti che vanno al polo scolastico, spettatori del teatro Pasta e utenti della biblioteca”.

Il riferimento va alla corsia drive del vecchio fast food che pur transennata è diventata una raccolta di bottiglie vuote. Centinaia di contenitori di vetro vuoti abbandonati che continuano ad aumentare. “I primi giorni venivano infilate tra il cordolo e la recinzione e adesso vengono anche lanciate all’interno della corsia. Ci sono lattine e bottiglie di vetro di birra e di vino e tanti altri rifiuti. Certo l’area è privata ma perchè il Comune non interviene chiedendo la pulizia? La situazione è sicuramente precaria per il decoro ma anche per la sicurezza e l’igiene. Doppiamo attendere che qualcuno si faccia male?”

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti