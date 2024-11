Città

SARONNO – Il Circolo della Bussola, con il patrocinio del comune di Saronno e la collaborazione della Comunità Pastorale Crocifisso Risorto e della Pro Loco, ha organizzato un evento dal titolo “Emergenza educativa: come uscire dal tunnel“. L’incontro si terrà lunedì 25 novembre alle 21 nell’aula magna della scuola Aldo Moro, situata in viale del Santuario 13.

L’evento vedrà la partecipazione di Mauro Magatti, editorialista del Corriere della Sera e di Avvenire, nonché professore di sociologia all’Università Cattolica di Milano. Magatti è un noto studioso delle trasformazioni sociali contemporanee e delle crisi che interessano i sistemi economici e sociali, e guiderà la discussione sui complessi problemi educativi che influenzano il rapporto tra educatori e giovani. Durante l’incontro, si affronteranno questioni cruciali come la solitudine dei ragazzi e l’incomunicabilità tra le generazioni, fenomeni che sembrano contribuire a un aumento della violenza nei rapporti sociali. Magatti cercherà di rispondere a domande fondamentali: è possibile trovare vie di uscita da questa emergenza educativa? Qual è il ruolo degli adulti in questo contesto?

Il titolo dell’incontro, “Emergenza educativa: come uscire dal tunnel“, sottolinea l’intento di individuare strategie realistiche per migliorare il processo educativo attraverso una maggiore alleanza tra le generazioni e tra tutti gli enti coinvolti.

In aggiunta, il Circolo della Bussola ricorda che giovedì 5 dicembre alle 20.45, nella sala del Bovindo di Villa Gianetti, presenterà l’opera di Giuseppe Verdi “La forza del Destino”, in collaborazione con l’associazione Amici Villa Borletti di Origgio. Questo evento segnerà l’inaugurazione della stagione del Teatro della Scala, prevista per il 7 dicembre.

Per maggiori informazioni visitare il sito ufficiale de Il Circolo della Bussola: https://www.labussolasaronno.org/

