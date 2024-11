Città

SARONNO – Saronno si prepara ad accendersi per le feste con nuove installazioni luminose, una postazioni selfie e il ritorno delle luminarie musicali “made in Brera” e di quelle con il concerto degli angeli in piazza San Francesco e Santuario

Oltre alle luminarie che sono state posizionate per il Trasporto e che saranno riaccese domenica 8 dicembre con l’inaugurazione della piazza Libertà ci sarà un’installazione con gnomi luminosi in piazza Aviatori d’italia e una slitta con renne in un selfie point in piazza Indipendenza.

“Abbiamo scelto queste location – ha spiegato Andrea Preti delegato del Comune nel Duc – per rilanciare uno spazio nuovo, quello di piazza Indipendenza appena riqualificato e tutto da riscoprire. Piazza Aviatori, invece, l’abbiamo scelta come chiusura della zona delle luminarie e per la presenza dell’asilo”.

Confermate le illuminazioni con gli strumenti musicale per piazza Libertà. Sono quelle realizzate ad hoc per Saronno negli ultimi due anni dall’idea di una studentessa dell’accademia di Brera. Saranno posizionate anche quelle a medaglione e cilindro con le immagini del concerto degli angeli in piazza San Francesco e in piazza Santuario.

“Ritorneranno anche gli auguri nei quartieri – ha commentato l’assessore alla cultura Laura Succi – un segno per i residenti dell’attenzione dell’amministrazione non solo sul fronte delle manutenzioni ma anche nei momenti di festa”.

Le luminarie sono stati posizionate dal Duc che, con sabati del commercio e trenino investe complessivamente 56 mila euro nel periodo natalizio: “Abbiamo realizzato una vetrofania – ha spiegato il presidente di Confcommercio Ascom Saronno Andrea Busnelli – che sarà posizionata su tutte le vetrine di quei negozi che hanno dato il proprio contributo. E’ giusto un simbolo in modo che la città e i clienti possano apprezzare e ringraziare chi contribuisce concretamente a rendere la città più luminosa e natalizia”.

Vuoi ricevere le principali notizie in tempo reale?

Su Whatsapp invia il messaggio “notizie on” al numero + 39 3202734048

Su Telegram cerca il canale @ilsaronnobn o clicca su https://t.me/ilsaronnobn

C’è anche il canale whatsapp, clicca qui per iscriverti