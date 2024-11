“Questo intervento – spiegano dal Comune – che va ad ultimare i lavori che hanno portato alla realizzazione, grazie ai fondi del PNRR, di un’area verde attrezzata e di attraversamento alternativa al marciapiede lungo la via Varese, poteva essere effettuato solo a fine cantiere per evitare i danneggiamenti derivanti dal passaggio dei mezzi pesanti all’interno del parco. Per consentire i lavori, la cui durata è stimata in tre settimane, è previsto il divieto di passaggio ai pedoni e il divieto di sosta dei veicoli in questo tratto. Analogamente, la fermata dei bus é spostata al civico 43 di via Varese, dopo l’intersezione con la via Croce/Lainati. Rimarranno invece aperti i vialetti pedonali che sono stati inaugurati nel mese di giugno”.