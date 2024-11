Primo piano

SOLARO – Con la variazione di bilancio approvata nell’ultima seduta di consiglio comunale viene posticipata la realizzazione della rotatoria tra corso Europa e la provinciale Saronno-Monza. “L’opera era stata finanziata con avanzo di amministrazione, ma a causa di rallentamenti burocratici, per evitare di lasciare importanti fondi inutilizzati, precludendosi dunque la possibilità di ulteriori interventi, i 500 mila euro previsti sono stati spostati sulla manutenzione degli stabili comunali, in particolare la prosecuzione dei lavori sulla copertura degli uffici comunali, in parte compromessa dal maltempo degli scorsi mesi, ed ulteriori interventi su altri immobili di proprietà” fanno sapere dal Comune.

Spiega Christian Caronno, assessore comunale ai Lavori pubblici: “La rotatoria, per essere approvata e mandata in gara, ha bisogno della conformità urbanistica. Ci sono però altri enti coinvolti oltre al nostro Comune, anche Parco delle Groane e Regione Lombardia, per la conformazione del territorio. Nel frattempo lo stesso ente regionale ha lasciato decadere il piano territoriale del Parco e questo ha rallentato le operazioni. Se da una parte il Parco delle Groane ha ottemperato in deroga tramite una delibera della Comunità, le risposte che attendiamo da Regione Lombardia ancora tardano. Come Comune abbiamo lavorato sulla progettazione durante lo scorso inverno per essere pronti a marzo, confidavamo di poter aprire il cantiere almeno entro la primavera e invece oggi siamo arrivati al periodo limite oltre il quale non possiamo più andare”.

Prosegue l’assessore: “Se non avessimo impegnato entro la fine di novembre i soldi che avevamo accantonato, sarebbero finiti in avanzo di amministrazione, rimanendo bloccati sino ad aprile o maggio del prossimo anno. Si tratta di una soluzione pressoché obbligata che mai ci saremmo potuti aspettare. Ripeto: il progetto è pronto ed è stato finanziato, ma senza il via libera di Regione Lombardia non possiamo proseguire. A questo punto è logico oltre che consigliabile, evitare di bloccare stanziamenti importanti ed utilizzarli per altre opere altrettanto importanti. Questo non significa che la rotatoria non sarà realizzata: rimane per l’Amministrazione un progetto di assoluta priorità; se, come auspichiamo, l’ultimo passaggio con Regione Lombardia si concretizzerà in tempi brevi procederemo nei primissimi mesi del 2025″.

19112024