Ceriano Laghetto

CERIANO LAGHETTO – Un grande successo per la squadra di Tennis Ceriano femminile, che ha raggiunto l’obiettivo prestabilito di rimanere nella Serie A2, dopo la retrocessione dello scorso anno.

La squadra di Silverio Basilico ha si è conquistata il suo posto nell’incontro a nella provincia di Torino: per il primo singolare, Camilla Sala ha vinto contro la giocatrice Reka-Luca Jani, ma nel secondo singolare è arrivato il pareggio con la vittoria dell’imolese Anastasia Grymalska contro Greta Greco Lucchina. Mentre Rachele Zingale, nuova giocatrice di Ceriano, portava nuovamente la squadra in vantaggio, da Catania è giunta la notizia della vittoria della Tc Prato contro la squadra di casa; un elemento che ha permesso ad entrambe le squadre sfidanti a Torino di salvare il proprio posto in A2.

Rachele Zingale ha perso il secondo set, portando le due squadre al pareggio.

