SARONNO – Oggi cieli con nubi sparse alternate a schiarite, seguite in serata da un ispessimento della copertura fino a cieli nuvolosi o molto nuvolosi. Non sono previste piogge nelle prossime ore. La temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 3°C, con lo zero termico intorno ai 2236 metri. I venti saranno deboli da Sudest al mattino e assenti nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo presente. 3BMeteo.

TRADATE – Oggi cieli con nubi sparse alternate a schiarite per tutta la giornata, senza piogge previste nelle prossime ore. La temperatura massima sarà di 10°C, mentre la minima si attesterà a 2°C, con lo zero termico intorno ai 2174 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Sudest al mattino e da Sud nel pomeriggio. Nessuna allerta meteo presente. 3BMeteo.

LAZZATE – Oggi cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge, che andranno gradualmente attenuandosi nel corso della giornata fino all’assorbimento dei fenomeni. Sono previsti 0.3 mm di pioggia nelle prossime ore. La temperatura massima sarà di 10°C, mentre la minima si attesterà a 4°C, con lo zero termico intorno ai 2184 metri. I venti saranno deboli, provenienti da Est-Sudest al mattino, mentre nel pomeriggio saranno assenti. Nessuna allerta meteo presente. 3BMeteo.

In Lombardia, la circolazione depressionaria si allontana, favorendo un graduale miglioramento, pur con cieli ancora molto nuvolosi. Sulle basse pianure occidentali, la giornata rimane grigia con poche aperture pomeridiane, mentre nelle pianure orientali prevalgono cieli coperti senza fenomeni significativi. Sulle pedemontane e alte pianure, la mattina è caratterizzata da nuvolosità compatta con deboli piogge, seguita da un miglioramento nel corso della giornata. Nelle Prealpi occidentali e Alpi Retiche si alternano nubi sparse e schiarite, mentre sulle Orobie e Prealpi orientali si osservano deboli piogge al mattino, in assorbimento nel pomeriggio con schiarite serali. I venti sono deboli, da sud-est al mattino in rotazione a ovest; lo zero termico si attesta intorno ai 2200 metri.

