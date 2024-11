iltra2

TRADATE – Lo scorso fine settimana il Parco Pineta ha ospitato “La locanda degli animali”, un evento che ha coinvolto grandi e piccini in attività dedicate alla natura e alla fauna locale. La giornata è stata un vero successo, grazie alla partecipazione entusiasta dei visitatori che hanno colto l’occasione per immergersi nel mondo della biodiversità e sostenere gli animali del parco.

Tra le attività proposte, i partecipanti hanno potuto costruire mangiatoie per uccelli e bug hotel, offrendo un prezioso aiuto agli amici animali per affrontare al meglio i mesi più freddi. Non è mancato il momento gastronomico: la pausa con salamelle ha deliziato tutti, rendendo l’atmosfera ancora più conviviale. L’iniziativa si è svolta nell’area del centro didattico di via ai Ronchi a Tradate.

I responsabili del Parco Pineta ringraziano “tutti coloro che hanno preso parte all’evento, contribuendo non solo alla salvaguardia della fauna locale, ma anche alla diffusione di una cultura di rispetto e tutela della natura”.

