SARONNO – “Dalle 21 di sabato 23 novembre alle 20.59 di domenica 24 novembre il sindacato Usb lavoro privato ha proclamato uno sciopero nazionale, che potrà generare ripercussioni al servizio regionale, suburbano, aeroportuale e la lunga percorrenza di Trenord. Fasce orarie di garanzia non previste”. Lo comunica l’ente ferroviario.

Sabato sera viaggeranno i treni con partenza prevista da orario ufficiale entro le 21:e che abbiano arrivo nella destinazione finale entro le ore 22. Nel caso di cancellazione dei treni del servizio aeroportuale, saranno istituiti bus senza fermate intermedie tra:

Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1.

per il Malpensa Express. Da Milano Cadorna gli autobus partiranno da via Paleocapa 1. Stabio e Malpensa Aeroporto per il collegamento aeroportuale S50 Malpensa Aeroporto – Stabio.

Maggiori dettagli saranno disponibili sul sito www.trenord.it o seguendo gli aggiornamenti sulla circolazione dei treni in “real-time” tramite la nostra App. Da parte dell’ente ferroviario l’invito a prestare attenzione sia gli annunci sonori trasmessi nelle stazioni, che alle informazioni in scorrimento sui monitor.

