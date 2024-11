iltra2

VENEGONO INFERIORE – “Individuati e multati gli incivili che hanno abbandonato i rifiuti sulla ciclabile di che parte da Via Repubblica”: la buona notizia viene da Venegono che vorrei, la lista civica di maggioranza in paese.



Come ricordano dal Comune “grazie al lavoro della polizia locale sono stati aperti i sacchi abbandonati e individuati i trasgressori, continua il nostro lavoro per combattere questi atti di inciviltà che danneggiano il nostro paese e i nostri boschi. Nei prossimi giorni Coinger provvederà alla rimozione e alla pulizia dell’area”.

I controlli proseguiranno anche in futuro, per individuare chi abbandona i rifiuti nell’ambiente.

(foto: materassi e rifiuti gettati nel verde a Venegono Inferiore. E’ stato trovato il responsabile)

19112024