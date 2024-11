Eventi

CARONNO PERTUSELLA – In occasione del 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, l’associazione culturale Fare Arte di Caronno Pertusella, ha ideato un’installazione di forte impatto per rappresentare il dramma della violenza e sensibilizzare la cittadinanza a questa realtà, dal titolo “Vuoto a perdere”. L’inaugurazione si terrà il prossimo venerdì 22 novembre, nella sala Agorà del comune di Caronno Pertusella, alle 19.30: gli artisti del gruppo caronnese presenteranno l’installazione, fatta di rappresentazioni pittoriche, costruzioni scultoree e spazi scenici, con lo scopo anche di indurre, oltre ad una considerazione emotiva, lo stimolo ad un approfondimento culturale e sociale di questo fenomeno.

“Ancora oggi molte donne subiscono la realtà del possesso malato, delle violenze psicologiche, degli abusi sessuali, del bullismo. Queste violazioni si ripercuotono sulla salute fisica, mentale e sessuale della vittima. Le conseguenze possono determinare per le donne

isolamento, incapacità di lavorare, limitata capacità di prendersi cura di sé stesse e dei propri figli. Gli effetti della violenza di

genere si ripercuotono sul benessere delle famiglie e dell’intera comunità”, così spiegano.

Fatta di tre diversi piani, l’opera rappresenta tre diversi aspetti del dramma: in primo piano una donna vittima di violenza, svuotata nell’animo e mortificata nel corpo; in secondo piano delle donne legate, costrette al silenzio, rappresentano il sentimento della colpa, spesso imputata alle vittime stesse; in terzo luogo rappresentazioni di occhi, mani, a sottolineare il giudizio collettivo, diviso tra la curiosità della notizia e il pregiudizio.

L’opera sarà visibile fino al 9 dicembre.