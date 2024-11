Altre news

SARONNO – Oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata e assenza di piogge. La temperatura massima è di 14°C, mentre la minima si attesta sui 5°C. Lo zero termico si trova a 1608 metri. I venti sono deboli al mattino, provenienti da Ovest, e diventano tesi nel pomeriggio con direzione Nord-Nordovest. È segnalata un’allerta meteo per vento. Per ulteriori dettagli, consulta le previsioni su 3BMeteo.

La pressione in aumento favorisce il rapido diradamento della nuvolosità, portando cieli sereni o poco nuvolosi dal pomeriggio. Sulle basse pianure, sia occidentali che orientali, e sulle pedemontane e alte pianure, il cielo è prevalentemente poco nuvoloso, con qualche nube al mattino. Sulle Prealpi occidentali e orientali cieli sereni o poco nuvolosi per tutta la giornata. Sulle Orobie e Alpi Retiche sono attese nuvole dense al mattino, con deboli nevicate o piogge, seguite da ampi rasserenamenti nel pomeriggio. I venti soffiano moderati dai quadranti nord-occidentali.

