SARONNO – “Da questa stagione Gabriele Camorani, per tutti nel basket coach Lele, entra a far parte della famiglia Robur come allenatore del settore giovanile”: a darne l’annuncio è la società roburina del presidente Ezio Vaghi.

Curriculum ricco e lunghissimo, basti pensare che ancora oggi gioca nella Nazionale Italiana Over70, con la quale proprio quest’anno ha conquistato il terzo posto agli Europei di Pesaro. Per noi è un onore avere a nostra disposizione tutta la sua esperienza e il suo entusiasmo contagioso.

La Robur, oltre che schierare una prima squadra nel campionato di serie B Nazionale maschile, vanta anche un ampio settore giovanile che fa base al centro “Monsignor Ugo Ronchi” di via Colombo, in città.

20112024