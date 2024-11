SARONNO – “Prossimamente, il consiglio Comunale dovrà eleggere il suo nuovo Presidente, dopo che, lo scorso 7 novembre, ho protocollato le mie dimissioni, annunciate la sera prima direttamente all’inizio della seduta dedicata alla discussione della mozione di sfiducia al Sindaco. Non se ne parla più, se non per dubitare della motivazione della mia decisione e per collegarla ad una pretesa avanzata da un gruppo politico che, senza eletti in Consiglio Comunale, cerca di accomodarvisi tramite il transfuga da altro partito a cui, si dice, “passerà” la presidenza quasi per ius divinum. E in effetti l’aspirante, appena sentite le mie dichiarazioni, ha immediatamente colto la palla al balzo, non riuscendo a contenere l’entusiasmo per il supposto successo piratesco”.