Cronaca

COMASCO – Un uomo evaso dal carcere di Bollate è stato rintracciato e arrestato domenica 17 novembre a Mariano Comense, mentre si trovava a pranzo con la moglie in un ristorante della città. L’operazione è stata condotta dal nucleo investigativo della Polizia penitenziaria di Milano, che era sulle sue tracce da tempo. Dopo aver raccolto informazioni sul luogo in cui si trovava, le forze dell’ordine hanno dato il via a un intervento mirato intorno alle 14.

Nonostante un ultimo tentativo di fuga da parte dell’uomo, gli agenti sono riusciti a bloccarlo e a procedere con l’arresto. Successivamente, l’evaso è stato ricondotto al carcere di Bollate, ponendo fine alla sua latitanza.

(foto archivio: una pattuglia della polizia penitenziaria)

20112024