BRIANZA – “Sui temi etici e morali la Lega da sempre è per la libertà di voto secondo coscienza. Concetto ribadito anche in questa occasione sia da Salvini che da Fontana. Ma il voto di oggi sul progetto di legge del suicidio medicalmente assistito non era un voto di merito ma puramente tecnico, perché con l’approvazione della questione pregiudiziale di costituzionalità stiamo ribadendo che la competenza su questa tematica non è regionale ma statale, come ha ricordato i costituzionalisti auditi in ben due mesi di lavoro di Commissione sul testo. Legiferare sul fine vita spetta al Parlamento e non alle Regioni, tant’è che nessuna l’ha mai fatto. La maggioranza di centrodestra in Regione Lombardia ha scelto di essere seria e responsabile, evitando di prendere in giro i cittadini, come invece continua a fare la sinistra”.

Così dichiara Alessandro Corbetta sul voto di oggi del Consiglio regionale lombardo che ha approvato la questione pregiudiziale di costituzionalità sulla proposta di legge di iniziativa popolare riguardante il suicidio medicalmente assistito.

20112024