Groane

LAZZATE – Il sindaco di Lazzate, Andrea Monti, ha espresso grande orgoglio e soddisfazione per il prestigioso riconoscimento ricevuto dal Moto Club Lazzate. La consegna della stella d’argento al merito sportivo del Coni è avvenuta a Monza, in una cerimonia che ha celebrato il lavoro e i successi del sodalizio sportivo.

Monti, intervenuto alla cerimonia in rappresentanza dell’intera cittadinanza lazzatese, ha definito l’onorificenza come il giusto riconoscimento per un’associazione che ha saputo distinguersi nel panorama sportivo nazionale e internazionale. Sul palco erano presenti i rappresentanti storici del club, affettuosamente definiti dal sindaco come i “tre moschettieri”: Donato Monti, Tino Moltrasio e Ugo Pizzi.

Il sindaco ha voluto estendere i suoi complimenti anche a tutti i volontari che, con dedizione e impegno costante, hanno reso possibile questo importante traguardo. Grazie al loro lavoro, il Moto Club Lazzate ha raggiunto risultati straordinari che vanno ben oltre i confini locali. L’entusiasmo per la stella d’argento non ferma però le ambizioni del club. Andrea Monti ha concluso sottolineando l’impegno a continuare su questa strada per conquistare, in futuro, l’ambita stella d’oro al merito sportivo.

Un grande traguardo che rappresenta un motivo di orgoglio per tutta la comunità di Lazzate e un punto di partenza verso nuovi successi.

(foto dalla pagina Facebook di Andrea Monti)

