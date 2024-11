Cronaca

VENEGONO SUPERIORE – Tragico incidente questa mattina, mercoledì 20 novembre, lungo la Provinciale che collega il centro di Venegono Superiore a Binago, in provincia di Como. Un giovane di 20 anni ha perso la vita in seguito a uno scontro tra l’auto che stava guidando e un camion.

L’incidente si è verificato pochi minuti prima delle 8. Per cause ancora da accertare, i due veicoli si sono violentemente urtati. L’impatto, particolarmente grave, non ha lasciato scampo al giovane automobilista, deceduto sul colpo. Il conducente del camion, ferito ma cosciente, è stato trasportato al pronto soccorso in codice giallo; le sue condizioni sono stabili e non risulta in pericolo di vita.

L’allarme è stato immediato, con l’intervento di due ambulanze, due automediche, i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Saronno, che stanno lavorando per ricostruire la dinamica del sinistro. Il tratto stradale è rimasto chiuso per consentire i rilievi e la rimozione dei mezzi.

