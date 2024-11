Eventi

SARONNO / PADERNO DUGNANO – Il 13 novembre, a Paderno Dugnano, alla Cineteca Milano Metropolis , è stata rappresentata la lettura scenica di “Quel mattino a Lampedusa” a cura dell’equipaggio di Terra ResQ di Saronno, basata su un testo scritto da Antonio Umberto Riccò con musiche di Francesco Impastato entrambi volontari di un’associazione italo-tedesca di Hannover. I dialoghi riportati sono stati presi dalle dichiarazioni dei sopravvissuti, turisti, cittadini Lampedusani e guardia costiera che la mattina del 3 ottobre 2013 furono testimoni del salvataggio avvenuto a poca distanza dalla costa di Lampedusa a seguito del terribile naufragio che causò la morte di 368 persone.

Grande effetto hanno avuto nell’ambientazione notturna del palcoscenico, sia le testimonianze lette e interpretate da 17 tra lettrici e lettori che senza alcuna esperienza scenica e teatrale si sono messi in gioco sotto la guida di due registe , che le drammatiche immagini fornite dall’Archivio Storico di Lampedusa. A questo si aggiunge la voce e la presenza di Vito Fiorino, barese di origine, cresciuto a Sesto San Giovanni e Lampedusano per amore che quel 3 ottobre con amici e pescatori soccorsero portando in salvo 47 persone, 46 uomini e una donna. Oggi quelle persone, per la maggior parte Eritrei, lo chiamano “papà” e vivono nel Nord dell’Europa.

Il teatro ha avuto il “sold out” con la presenza di 183 persone venute ad ascoltare ed emozionarsi con queste testimonianze così profonde e coinvolgenti.

All’apertura della serata Gianfranco Venco, referente dell’Equipaggio di Terra di Saronno ha introdotto la sindaca di Paderno Dugnano Anna Varisco, che ha promosso e patrocinato l’evento, e a seguire una riflessione del vicepresidente Corrado Mandreoli che ha presentato Resq People Saving People illustrandone le attività, le caratteristiche ed i principi di solidarietà a cui fa riferimento.