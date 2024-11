Comasco

BREGNANO – Sabato 23 novembre il centro polifunzionale di Bregnano, situato in via Nazario Sauro 16, si trasformerà in un luogo di creatività e festa per i più piccoli. A partire dalle 15.30 l’Associazione genitori Bregnano (Age Bregnano) organizza un evento speciale dedicato ai bambini e alle loro famiglie: “Babbo Natale ti aspetta”.

Programma dell’evento

I bambini, accompagnati da un adulto di riferimento, potranno partecipare a un laboratorio creativo per realizzare lanterne magiche e gustare una merenda in un’atmosfera natalizia. Saranno inoltre disponibili altre attività per tutte le età, rendendo il pomeriggio un momento di gioia e condivisione.

Costi e informazioni

5 euro a bambino

3 euro per i soci dell’Associazione genitori Bregnano

È gradita la prenotazione ai contatti forniti: Email: [email protected] WhatsApp: 3458276488 Instagram: @agebregnano

Un’anticipazione per dicembre

L’evento si inserisce in un periodo di festeggiamenti natalizi a Bregnano. Domenica 1 dicembre, durante i mercatini di Natale, si terrà la suggestiva Lanternata dei bambini, che culminerà con l’accensione del grande albero di Natale.

(foto archivio)

