Cronaca

SARONNO – “Avevano informazioni personali su di me e la mia famiglia che in pochi sanno: in alcuni momenti ho avuto dei dubbi sui loro comportamenti ma erano così determinati che non sono riuscita ad oppormi o a chiedere aiuto”.

E’ lo sfogo della pensionata saronnese che venerdì scorso è stata vittima di una truffa nella propria abitazione in una zona residenziale a ridosso del centro. Tutto è iniziato intorno alle 11 quando la saronnese stava rientrando a casa da alcune commissioni. “Davanti alla porta mi sono trovata un ragazzo sui trent’anni – ricorda – ben vestito coi capelli scuri. Mi ha detto di chiamarsi Mauro e di essere un amico di mio figlio”. Il giovane ha iniziato a parlare con la saronnese fornendo, in mezzo a frasi di circostanza, diverse informazioni: “Onestamente non mi ricordavo di lui, ne il nome ne la faccia mi diceva nulla, ma sapeva davvero tante cose sulla mia situazione attuale, su mio figlio e la sua famiglia e lo sono stata a sentire per capire chi fosse”.

Durante la chiacchierata è arrivato un altro uomo: “Era benvestito e si è presentato come un carabiniere impegnato in alcuni controlli a seguito di alcuni furti messi a segno nel quartiere. L’ho ascoltato ma ero molto dubbiosa gliel’ho anche detto che non ero sicura fosse un carabiniere e lui ha estratto un tesserino”.

Quindi la donna ha aperto la porta di casa: “Sono entrati in casa e abbiamo parlato ancora dei furti mi hanno chiesto di mettere in sicurezza l’oro e anche di togliermi gli anelli perché avrebbero dovuto prendere le impronte. A questo punto mi sono rifiutata e loro se ne sono andati. Ma erano comunque riusciti a prendere diversi preziosi. Probabilmente mentre uno mi faceva parlare”.

L’anziana ha sporto denuncia negli ultimi giorni: “Mi spiace moltissimo per i miei gioielli e per i ricordi che portavano con sè ma ho deciso di raccontare quanto successo perchè spero che altri possano salvarsi da questo genere di raggiri”.

