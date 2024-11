Città

SARONNO – ROMA – “L’anno prossimo, durante la Giornata degli adolescenti, canonizzerò il beato Carlo Acutis, e nella Giornata dei giovani canonizzerò il beato Piergiorgio Frassati». Con queste parole, pronunciate durante il saluto ai fedeli di lingua italiana in piazza San Pietro, Papa Francesco ha annunciato a sorpresa la canonizzazione di Carlo Acutis, già patrono degli studenti saronnesi.

L’annuncio è stato accolto con entusiasmo dai presenti e rappresenta un momento storico per la comunità cattolica e per la città di Saronno, che vede in Acutis una figura di riferimento per i giovani. Carlo Acutis, noto per il suo impegno nella fede e per aver utilizzato la tecnologia per evangelizzare, diventerà ufficialmente santo nel 2025, durante il Giubileo degli adolescenti, previsto da venerdì 25 a domenica 27 aprile.

La città di Saronno ospita, presso il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli, una reliquia del beato Carlo Acutis, patrono degli studenti. Dalla sua installazione nel febbraio 2024, il Santuario ha registrato un significativo aumento dei pellegrinaggi, con numerosi gruppi di giovani e famiglie che si recano per momenti di preghiera e riflessione.

A settembre 2024, è stata inaugurata la “Via Acutis“, un percorso spirituale all’interno del chiostro del Santuario, pensato per ragazzi e studenti, ma aperto anche alle famiglie. Questo itinerario, arricchito da QR code, invita i partecipanti a riflettere sulla propria chiamata alla santità, ispirandosi alla vita e all’esempio di Carlo Acutis. L’iniziativa ha ulteriormente incrementato l’afflusso di fedeli, consolidando il Santuario come luogo di riferimento per la spiritualità giovanile nella regione.

