SARONNO – Domenica 17 novembre alle 16, si è tenuta in Sala del Camino, in villa Gianetti, la premiazione dei vincitori dell’ottava edizione del “Concorso letterario e non solo” promosso dall’Associazione CulturalMente&MusicalMente.

Oltre 120 ragazzi provenienti da quattro istituti (Aldo Moro, Bascapè Leonardo Da Vinci e Prealpi) si sono messi in gioco, raccontando e disegnando il proprio personale rapporto con il “mondo social” facendo emergere gli aspetti negativi e positivi di questa dipendenza ma anche evidenziando il giusto approccio verso qualcosa che spesso viene percepito spesso, come “nocivo e dannoso”.

Ragazzi consapevoli e maturi riguardo ai pericoli del mondo virtuale, emergono analizzando gli elaborati che sono stati giudicati dall’artista Antonio de Blasi e dall’ex docente Carmen Borghi.

Per la sezione artistica si sono distinti “Paolo Sigao, Beatrice Cristella e Giulia Monti della classe 3^B dell’istituto Bascapè .

Due pari merito al 3° posto con Jaber Siwar della classe 3^ B e Iman Hissou della classe 3^ A dell’Istituto Bascapè.

Si classificano al 2 posto con un dipinto a 4 mani, le studentesse Letizia Carlini ed Eleonora Mariotti della classe 3^B dell’istituto Bascape’.

Al primo posto si classifica Giorgia Di Marco dell’istituto Prealpi, che commuove i presenti con un discorso sull’importanza della propria “Unicità’” a scapito di quanto gli altri possano dire o percepire.

Per la sezione letteraria, ricevono una menzione speciale gli studenti Uptol Oddo Das classe 3° C e Fiorini Irene della Classe 3^A dell’Istituto Aldo Moro.

Si classificano al terzo posto con un elaborato a 8 mani, le 4 studentesse Bono Martina, Borghini Elisa, Crivellari Sofia, O’Gorman Anna della classe 3^B dell’Istituto Leonardo Da Vinci,

Al secondo posto lo studente Boso Giovanni della classe 3^A della scuola Aldo Moro .

Vince il Concorso Letterario, la studentessa Perini Clara della classe 3^D dell’Istituto Bascapè.

Dagli organizzatori arriva “un ringraziamento ai docenti per aver aderito all’iniziativa e sensibilizzato i ragazzi, le parole dell’assessore Gabriele Musarò, intervenuto in duplice veste, come assessore e come docente di lettere dei ragazzi premiati”.

E dal sodalizio concludono: “Si ringrazia il caloroso pubblico intervenuto che ha condiviso con gli studenti il riconoscimento meritato, perché raccontare ciò che siamo e come percepiamo il mondo al di fuori, resta sempre un compito arduo per gli adolescenti, che devono trovare sempre orecchie e cuore aperti all’ascolto. Solo così possiamo essere quel cambiamento che speriamo di vedere ogni giorno”.

(per la foto si ringrazia Armando Iannone)

