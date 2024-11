Cronaca

SARONNO – Scontro auto moto ieri mattina alle 10 al confine fra Saronno e Caronno Pertusella, dove l’ultimo tratto di via Varese entra sul territorio comunale caronnese, in corso della Vittoria: sul posto l’intervento di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia locale, di una pattuglia della polizia locale saronnese e di una ambulanza della Croce rossa di Saronno.

E’ stato soccorso un ragazzo di 17 anni, che ha riportato alcune contusioni: con l’autolettiga è stato trasferito al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate Milanese per essere medicato di non gravi lesioni.

Le forze dell’ordine si sono occupate di deviare il traffico per consentire che i soccorsi si svolgessero in piena sicurezza e poi hanno eseguito i rilievi dell’incidente stradale per ricostruire con precisione la dinamica dei fatti anche al fine di appurare le eventuali responsabilità.

