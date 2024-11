Cronaca

SARONNO – Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito ieri mattina in un incidente stradale avvenuto intorno alle 10 in via Varese, nei pressi del confine con Caronno Pertusella. Il giovane, a bordo della sua moto, si è scontrato con un’auto per cause ancora da accertare.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Saronno, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire la dinamica, e una squadra della polizia locale per regolare la viabilità durante le operazioni di soccorso. Presenti anche i sanitari della Croce rossa di Saronno con un’ambulanza base, che hanno prestato le prime cure al ragazzo.

Il motociclista, cosciente e con ferite lievi, è stato trasportato in codice verde all’ospedale di Garbagnate Milanese per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non destano preoccupazioni.

L’incidente ha temporaneamente rallentato il traffico nella zona, senza però creare disagi significativi. La dinamica esatta resta al vaglio delle forze dell’ordine.

Negli ultimi giorni si sono verificati altri due incidenti che hanno visto coinvolte delle moto: in via Frua sabato pomeriggio e in via Colombo dove nell’impatto con un bus è rimasto ferito un altro 17enne.

