CASTIGLIONE OLONA – Il 25 novembre si celebra la Giornata internazionale contro la violenza sulle donne e anche quest’anno Castiglione Olona organizza e promuove degli appuntamenti per dire no alla violenza sulle donne.

Per il sesto anno consecutivo l’assessorato alle Politiche sociali e Istruzione e l’assessorato alla Cultura dal Comune presentano “Scarpe rosse”, serie di iniziative ed eventi volti a prevenire e sensibilizzare sulla violenza di genere e realizzati in collaborazione con alcune realtà locali.

Il primo appuntamento si è svolto lunedì 18 novembre alle scuole di via Cortina d’Ampezzo dove, in mattinata, i ragazzi della Scuola secondaria di 1′ grado dell’Istituto scolastico comprensivo “Cardinal Branda Castiglioni” di Castiglione Olona realizzeranno un flashmob che verrà documentato dal fotografo Franco Canziani. Sabato 23 novembre alla palestra della scuola primaria “Mazzini” di Via Salvo d’Acquisto si terrà dalle 15 alle 17 “Capire, affrontare, reagire”, una lezione gratuita, teorica e pratica, di difesa personale tenuta dai maestri dell’Ifa, International fight Accademy con la collaborazione del Centro nazionale sportivo Libertas. La mattina di martedì 26 novembre all”Ic “Cardinal Branda Castiglioni” di via d’Ampezzo, gli studenti della scuola secondaria di 1′ grado terranno una performance dal titolo “La violenza ha molti volti, nessuna maschera per combatterla” a cui farà seguito la presentazione dei lavori realizzati dai ragazzi sul tema della violenza di genere ed i risultati fotografici della Flash Mob.